Inghilterra, dal Governo arriva organo regolatore indipendente per supervisionare governance club professionistici

Il governo britannico è pronto a introdurre un organo regolatore indipendente per supervisionare la governance di tutti i club professionistici, dai 20 della Premier League fino a quelli attualmente in League Two. La presentazione del nuovo disegno di legge, che dovrà garantire ampi poteri al nuovo organismo, è attesa per oggi in Parlamento. Il nuovo organo regolatore si pone tre obiettivi fondamentali: migliorare la sostenibilità finanziaria dei club, garantire la resilienza finanziaria in tutti i campionati e salvaguardare il patrimonio del calcio inglese. “Un momento storico per gli appassionati di calcio. In questo modo si assicurerà che le voci dei tifosi siano tenute in massima considerazione – ha affermato il Primo ministro Rishi Sunak -. D’altronde il calcio è stato a lungo una delle nostre più grandi fonti di orgoglio nazionale. Purtroppo, per troppo tempo alcuni club sono stati controllati da proprietari senza scrupolo, che non hanno pagato le conseguenze della loro cattiva gestione finanziaria, portando al fallimento di club quali il Bury e Macclesfield Town”. “È un cambiamento giustificato per consolidare la nostra attuale posizione di campionato con il più grande seguito globale”, si legge in una nota diffusa dalla Premier League.