Il Barcellona ai suoi tifosi: “In Arabia Saudita evitate il sostegno alla comunità LGBT”

Sul proprio sito il Barcellona ha aggiornato i propri tifosi sul comportamento da tenere nel caso in cui scegliessero di recarsi in Arabia Saudita per seguire i propri beniamini, impegnati nella Supercoppa di Spagna. “Si raccomanda rispetto e cautela nei comportamenti pubblici e nelle manifestazioni di affetto. Un comportamento indecente, compreso qualsiasi atto di natura sessuale, potrebbe avere conseguenze legali per gli stranieri. Anche le relazioni tra persone dello stesso sesso e le manifestazioni di sostegno al gruppo Lgbtqia+, anche sui social media, possono essere motivo di sanzione“, si legge sulla nota. Poi prosegue: “Inoltre bisognerà evitare il consumo, la vendita o l’acquisto di sostanze stupefacenti e di alcol, perché severamente punibili. Al di là degli stand riservati bisognerà inoltre rispettare le consuetudini ed evitare grandi assembramenti, soprattutto in luoghi pubblici o religiosi, perché sono vietate le attività che il governo considera contrarie alla quiete pubblica“.