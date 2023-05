Highligths e gol Elche-Atletico Madrid 1-0, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 12

Gli highlights e i gol di Elche-Atletico Madrid, match valevole per la trentaquattresima giornata de La Liga 2022/2023, in cui i padroni di casa si sono imposti a sorpresa sulla formazione ospite guidata da Diego Pablo Simeone mediante il punteggio di 1-0: decisiva il gol messo a referto da Fidel a pochi minuti dall’intervallo. Dopo questa sconfitta l’Atletico Madrid resta al terzo posto con 69, con il Real Madrid secondo grazie al successo di ieri; l’Elche, invece, sale a 19 punti anche se, di fatto, non servono ai fini della sua classifica. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.