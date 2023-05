Basilea, pesante sconfitta per 6-1 in campionato a pochi giorni dalla Fiorentina

Continua a frenare il Basilea in campionato, e i numeri appaiono drammatici in ottica Conference League. L’avversario della Fiorentina ha quest’oggi collezionato l’ennesima sconfitta, perdendo per ben 6-1 contro il St. Gallen. Un insuccesso firmato da una sola marcatura, quella di Zeqiri al 54esimo, resa vana dalle sei reti messe a segno dai padroni di casa. Una prestazione però, certamente positiva, per la formazione di Vincenzo Italiano che dopo la sconfitta al Franchi, potrebbe sperare in un calo di concentrazione o mentalità da parte della squadra svizzera, per poterne firmare un ribaltone.