Highlights e gol Tottenham-Sheffield 2-1, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 9

Il video con highlights e gol di Tottenham-Sheffield 2-1, incontro della quinta giornata della Premier League 2023/2024. Finale folle a Londra, con gli Spurs che vincono in rimonta con due reti arrivate addirittura al 98′ e al 100′. Richarlison pareggia i conti, poi l’ex Juventus Dejan Kulusevski trova il colpo che vale tre punti, quando ormai la sconfitta sembrava dietro l’angolo. Sconfitta dolorosissima per lo Sheffield, che rimane a 1 punto in classifica mentre il Tottenham resta in scia al Manchester City.

GLI HIGHLIGHTS