Highlights e gol Tottenham-Manchester United 2-0: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 28

Il video dei gol e degli highlights di Tottenham-Manchester United, match della seconda giornata di Premier League 2023/2024. Successo casalingo per gli Spurs, che prevalgono per 2-0 grazie alla rete di Sarr e all’autogol di Lisandro Martinez. Accade tutto nel secondo tempo, con i ragazzi di Ten Hag, che faticano sia a rendersi pericolosi che in fase difensiva, concedendo troppo spazio agli avversari, bravi ad approfittarne. Da segnalare anche la porta inviolata di Guglielmo Vicario, la sua prima in Premier League.