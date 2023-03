Highlights e gol Manchester United-West Ham 3-1: FA Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 5

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-West Ham 3-1, match valido per la FA Cup 2022/2023. Successo in rimonta per i ragazzi di ten Hag, che proseguono il loro ottimo momento di forma e staccano il pass per i quarti di finale. Ospiti avanti con Benrahma nella ripresa, ma ripresi al 77′ dall’autogol di Aguerd. Quando il pareggio sembra ormai scritto, ecco che al 90′ Garnacho trova la via del gol e completa la rimonta, spedendo i Red Devils ai quarti. Nel finale c’è gloria anche per Fred, che cala il tris. Di seguito le immagini salienti della partita.