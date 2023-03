Copa del Rey 2022/2023: all’Osasuna il primo atto della semifinale, Ezzalzouli piega l’Athletic Bilbao

Abde Ezzalzouli eroe di Pamplona, almeno per una notte. Il primo atto della semifinale di Copa del Rey 2022/2023, che vale una finale contro una tra Real Madrid e Barcellona che si sfidano domani nella loro andata della finale anticipata, va all’Osasuna, che piega l’Athletic Bilbao allo stadio El Sadar grazie al gol dell’ala sinistra che al 47′, dunque appena rientrati dall’intervallo, la sblocca e regala un sogno al suo popolo.

Al ritorno al San Mames sarà infernale l’ambiente proposto dai baschi, che però dovranno vincere a tutti i costi, e con due gol di scarto, per ribaltare l’esito del doppio confronto. Due risultati su tre per i ragazzi di Arrasate che non devono e non possono lasciare tranquilli e fare calare l’attenzione, visto che la squadra di Valverde anche stasera ha dimostrato di avere le armi per poter vincere, così come per la verità in molti avrebbero pronosticato fin da stasera.

Due grandi occasioni per i baschi nel primo tempo, il gol annullato a Inaki Williams e poi il tiro di Iker Muniain che da ottima posizione riesce a sbagliare, poi nella ripresa pronti-via e arriva la rete decisiva di Ezzalzouli con un tiro in buca d’angolo, la reazione ospite è affidata al colpo di testa out di Raul Garcia e al miracolo di Herrera sul tiro di Guruzeta in pieno recupero.