Highlights e gol Atletico Madrid-Villareal 3-1, Liga 2023/2024 (VIDEO)

Il video con highlights e gol di Atletico Madrid-Villareal 3-1, match della tredicesima giornata della Liga 2023/2024. Gli uomini di Diego Simeone vincono in rimonta e tornano a vincere rafforzando il quarto posto in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con Gerard Moreno, ma nel recupero arriva il pareggio di Witsel. La rimonta viene completata nel finale dal gol di Griezmann, poi c’è tempo anche per il definitivo tris di Samuel Lino.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS