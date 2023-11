Liga 2023/2024, l’Atletico Madrid torna a vincere: Villareal battuto 3-1

L’Atletico Madrid torna a vincere nella tredicesima giornata della Liga 2023/2024, battendo 3-1 il Villareal al Wanda Metropolitano. Gli uomini di Simeone rafforzano il quarto posto in classifica, portandosi a -6 dal Girona capolista prima della sosta per le nazionali. Una partita tutt’altro che semplice per i Colchoneros, passati in svantaggio al 20′ per il gol di Gerard Moreno. Nel recupero del primo tempo però ci pensa Witsel a riequilibrare il match, dando il via alla rimonta dell’Atletico. Grande equilibrio anche nel secondo tempo, ma a regalare i tre punti a Simeone ci pensa il solito Antoine Griezmann che trova al minuto 80 la zampata vincente per il 2-1. Il Villareal è costretto ad allungarsi e così cinque minuti dopo Samuel Lino chiude la partita sul 3-1.

Pareggio invece nel derby tra Siviglia e Betis, che si chiude sull’1-1. Al Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa vanno in svantaggio con il gol di Perez al 72′, ma pochi minuti dopo risponde l’eterno Rakitic. Finale teso ma il risultato non cambia, con il Siviglia che colleziona il quinto pareggio di fila in campionato e resta invischiato nella parte destra della classifica. Il Betis invece è settimo e non sfrutta la possibilità di superare la Real Sociedad.