Highlights e gol Nottingham Forest-Manchester United 0-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 13

Il video con gli highlights e i gol di Nottingham Forest-Manchester United 0-2, match valido per la trentunesima giornata di Premier League 2022/2023. I Red Devils non perdonano e vincono contro una formazione tra quelle in lotta per evitare la retrocessione. In gol Antony nel primo tempo, nella ripresa il raddoppio di Dalot, terzo posto riconquistato in solitaria dagli ospiti, terzultimi i padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti.