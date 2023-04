Masters 1000 Montecarlo, Rune: “Ho avuto poco tempo per recuperare dopo la semifinale”

“Ho giocato una partita molto lunga ieri, abbiamo finito tardi e non ho avuto molto tempo di recupero. Ho dato tutto, non ho lasciato niente, ma questo è. Ho fatto tutto quello che potevo e ci sono andato molto vicino. Avevo decisamente il controllo nel terzo set ma non sono riuscito a chiuderlo. Sono deluso, ma fa parte del tennis. Devo solo vedere cosa ho fatto di sbagliato, cosa posso fare meglio e andare avanti. Il torneo più importante sulla terra battuta è il Roland Garros. Ciò che conta è prepararmi al meglio per allora”. Holger Rune analizza in questo modo la sconfitta in finale nel Masters 1000 di Montecarlo contro Andrey Rublev. Il giovane danese poi si è soffermato sul suo rapporto con il pubblico: “Si tratta di rispetto, è importante rispettare le persone, io rispetto loro e loro devono rispettare me, tutto qui. Quando qualcuno urla mentre stai servendo non è normale”.