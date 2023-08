Highlights e gol Manchester United-Wolves 1-0: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Wolves 1-0, match valido per la Premier League 2023/2024. Nella prima giornata del campionato inglese è Varane a regalare la vittoria ai padroni di casa con un colpo di testa sottomisura su assist di Wan Bissaka. Nel finale rigore negato per errore di Onana e invasore che ferma un’occasione degli ospiti. In alto ecco le immagini salienti.