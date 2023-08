Coppa Italia 2023/2024: il Torino avanza ai sedicesimi, FeralpiSalò battuto in rimonta

Il Torino deve soffrire e soltanto all’86’ riesce a ribaltare la FeralpiSalò, protagonista di un’ottima partita, nei trentaduesimi della Coppa Italia 2023/2024.. I granata vanno sotto per effetto del grandissimo tiro a giro di Di Molfetta, quindi arriva il pareggio dopo appena quattro minuti da parte di Vojvoda, ma soltanto nel finale c’è la rimonta che si concretizza e viene firmata da Ilic con un tiro perfetto all’angolino. Per i ragazzi di Juric prossimo impegno contro il Frosinone nei sedicesimi di finale l’1 novembre.

Botta e risposta nel primo tempo con il vantaggio siglato da Di Molfetta con uno splendido tiro a giro che zittisce i tifosi granata, ma con l’immediato pari di Vojvoda ben innescato per la conclusione precisa e violenta da un colpo di tacco deluxe di Radonjic. Protagonista assoluto il portiere dei gardenesi, Pizzignacco, che si rende protagonista di almeno cinque interventi sensazionali. Nella ripresa accerchiamento da parte dei ragazzi di Juric, che provano in tutti i modi a completare la rimonta e ci riescono al minuto 86 grazie alla splendida conclusione di Ilic sulla quale il portiere ospite, che nel secondo tempo ha compiuto altri miracoli, non può davvero nulla.