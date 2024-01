Highlights e gol Liverpool-Norwich 5-2: quarto turno FA Cup 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 54

Il video con gli highlights e i gol di Liverpool-Norwich 5-2, match valido per il quarto turno della FA Cup 2023/2024. Ad Anfield, nella prima dopo la notizia dell’addio di Klopp a fine stagione, manita dei Reds: in gol Jones, Nunez, Diogo Jota, Van Dijk e Gravenberch, mentre per gli ospiti Gibson aveva pareggiato e Sainz nel finale ha trovato la seconda rete quando ormai era tutto perduto ormai. Di seguito ecco le immagini salienti.