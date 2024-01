FA Cup 2023/2024: il Liverpool rifila la manita al Norwich e approda agli ottavi

Il Liverpool batte il Norwich con un netto 5-2, non senza dover faticare, e avanza agli ottavi di finale della FA Cup 2023/2024. La squadra di Klopp, nella prima partita dopo la clamorosa comunicazione dell’addio del tecnico tedesco a fine stagione, riesce a sbloccarla agli albori facendo esultare Anfield Road: a segnare è Jones, ma ecco che immediatamente arriva il pareggio da parte di Gibson per i gialloverdi ed è tutto da rifare. Formazione decisamente rimaneggiata oggi quella dei Reds, ma con tanta qualità: è in tal senso che va letto al 28′ il nuovo vantaggio dei padroni di casa grazie a Darwin Nunez, Diogo Jota poi trova il tris a inizio secondo tempo e chiude di fatto i giochi.

Nel finale, a ogni modo, c’è tempo per il quarto gol con Virgil Van Dijk che nel frattempo era subentrato insieme ad altri titolarissimi, poi Sainz trova il secondo gol per gli ospiti e nel recupero Gravenberch firma la manita che chiude l’incontro sul definitivo 5-2. Missione compiuta per il Liverpool, che supera il quarto turno ed entra tra le migliori sedici del torneo, si ferma invece la formazione nona in classifica in Championship. Nel pomeriggio i Wolves avevano vinto sul campo del West Bromwich Albion, partita anche sospesa per tafferugli sugli spalti, 1-1 tra Watford e Southampton e sarà pertanto necessario il replay.