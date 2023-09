F1, qualifiche Gp Singapore 2023. Perez: “Non controllavo la macchina, situazione complicata”

Sergio Perez non nasconde la sua delusione e preoccupazione dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2023, chiuse dal messicano della Red Bull in tredicesima posizione. Un vero e proprio disastro, completato dall’undicesima piazza del compagno di squadra e leader del Mondiale, Max Verstappen. “Non sappiamo cosa stia succedendo – ammette Perez – E’ stata una qualifica molto complicata, la macchina era impossibile da controllare soprattutto in accelerazione con forti picchi del motore. Il mio errore nel Q2 ha solo peggiorato il tutto. Dobbiamo riuscire a risolvere questi problemi, al momento posso avere solo delle ipotesi.”