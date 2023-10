Highlights e gol Bayern-Friburgo 3-0: Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 14

Il Bayern torna alla vittoria, il Friburgo frena ancora: termina 3-0 all’Allianz Arena. I padroni di casa conquistano un altro successo grazie alla doppietta di Coman e la rete di Leroy Sane. Bianconeri che vanno ko per la terza volta in questa stagione e restano in ottava posizione a quota 10. Di seguito il video con gli highlights.