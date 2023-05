Highlights e gol Arsenal-Wolves 5-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 12

L’Arsenal chiude la stagione con un ritorno alla vittoria contro il Wolves per 5-0. Dominio totale dei padroni di casa che si impongono per 5-0: a firmare la vittoria la doppietta di Xhaka e le reti di Saka, Jesus e Kiwior. Nessuna rete da parte degli ospiti che chiudono in 13esima posizione. Di seguito gli highlights del match.