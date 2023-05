Roland Garros 2023, Arnaldi: “L’esperienza acquisita mi sta aiutando, ora ho più convinzione”

Dopo aver battuto Daniel Elahi Galan e aver ottenuto l’accesso al secondo turno del Roland Garros, Matteo Arnaldi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Sinceramente ero partito un po’ teso – ha esordito il tennista ligure –: prima volta che giocavo il main draw in uno Slam, ho fatto tanti errori inizialmente e non riuscivo a giocare come come so e come avrei voluto fare. L’esperienza dell’ultimo periodo, tuttavia, mi ha aiutato a restare tranquillo e sapevo che in qualche modo sarei entrato in partita, anche il giocare 3 set su 5 ti dà molto più tempo per rimediare. Io ci sono riuscito a partire dal secondo set, poi quando sono quando sono entrato in partita ho fatto la differenza”.

Si tratta di una vera e proprio rivincita per l’azzurro, dal momento che fu proprio Galan a impedire ad Arnaldi di qualificarsi agli US Open del 2022. “Io ho fatto molta più esperienza, però devo dire che anche lui l’anno stava giocando veramente bene, tanto che poi vinse contro Tsitsipas al primo turno. Oggi sono entrato sicuramente con le idee più chiare. Condizioni? C’è stato parecchio vento, le palle si gonfiano tanto qui dopo pochi game e, soprattutto, avere una partita di fianco non è così semplice: pieno di pubblico, mentre stai giocando iniziano a esultare sull’altro campo, quindi condizioni tutte nuove anche per me. C’erano tanti italiani che sono venuti oggi a tifare per me, quindi sono son contento di aver vinto e di avere la possibilità di giocare un’altra partita”.

Cos’è cambiato negli ultimi due mesi? “Nelle ultime settimane mi stanno succedendo tante cose belle, dalla vittoria contro Ruud a Madrid fino a questa. Questo periodo, secondo me, è tutto frutto del lavoro che stiamo facendo col mio team da due anni, da quando abbiamo iniziato insieme. Dedico, dunque, il successo a tutte le persone che mi sono state vicino anche nei periodi un po’ più difficili. Il mio livello era alto sin dall’anno scorso, ma penso che ora ci sia più convinzione, più esperienza e riesco a gestire meglio i momenti in campo. Ho vinto match che fino a due mesi fa non vincevo, questo è quello che reputo più importante”, ha spiegato Arnaldi.