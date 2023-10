Highlights e gol Arsenal-Sheffield United 5-0: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 40

Il video con gli highlights e i gol di Arsenal-Sheffield United 5-0, match valido per la decima giornata della Premier League 2023/2024. Strepitosa prova di Nketiah che trova una tripletta, nel finale il rigore di Vieira e sigillo di Tomiyasu per la definitiva manita dei Gunners a Emirates che vale il secondo posto provvisorio in classifica, resta ultimissima la squadra ospite con appena un punto in saccoccia fin qui. Di seguito ecco le immagini salienti.