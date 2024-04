Highlights e gol Alaves-Atletico Madrid 2-0: Liga 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Alaves-Atletico Madrid 2-0, match valido per la trentatreesima giornata della Liga 2023/2024. Cade ancora la formazione di Simeone, ko in casa di una squadra che non ha sostanzialmente obiettivi di classifica se non puntellare la salvezza. Decisivi i gol a opera di Benavidez e Rioja che condannano i colchoneros a una sconfitta che può pesare in chiave lotta per il quarto posto, con il quinto ora distante solo tre punti. Di seguito ecco le immagini salienti.

What a goal from Carlos Benavidez to give Deportivo Alaves the 1-0 lead against Atletico Madrid. ⚽️🇺🇾 Kike Garcia gets the assist 🪄🇪🇸pic.twitter.com/qUfTUDsVtl — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 21, 2024