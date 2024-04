Basket, Serie A2 2023/2024: Cantù e Forlì chiudono con un successo, Orzinuovi e Monferrato retrocesse

Ultima giornata di fase a orologio di Serie A2

RISULTATI E CLASSIFICHE

Agrigento (Gruppo Verde) batte Orzinuovi (Gruppo Rosso) in casa 86-80. Agli ospiti non bastano i 35 punti, con 9 rimbalzi, di Basile. Per i siciliani, bene Ambrosin con 22 punti e Meluzzi con 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

Verona (Gruppo Rosso) vince in casa di Torino (Gruppo Verde) 87-77. Buva domina il parquet con 31 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche DeVoe (11) e Bartoli (10). Ai piemontesi non bastano i 17 punti di Pepe e i 15 con 8 rimbalzi di Poser.

Cantù (Gruppo Verde) chiude la stagione con una vittoria davanti ai propri tifosi su Udine (Gruppo Rosso) 78-65. Sono 18 punti e 10 rimbalzi per Rossi e 12 per il veterano Moraschini. Ai friulani non bastano i 18 punti di Alibegovic e 14 punti di Monaldi.

Piacenza (Gruppo Rosso) passa in casa di Cremona (Gruppo Verde) 93-75. Serpilli e Veronesi combinano 50 punti (25 a testa) e Skeens aggiunge una super doppia doppia da 15 punti e 15 rimbalzi. A Cremona non bastano i 20 punti con 6 rimbalzi e 4 assist di Tortu.

Forlì (Gruppo Rosso) piega Latina (Gruppo Verde) in trasferta 89-87. 17 punti a testa per Radonjic e Valentini e 13 punti per Johnson. Cinque giocatori in doppia cifra per i laziali. Alipiev il migliore con 19 punti.

Nardò (Gruppo Rosso) la spunta sulla Luiss (Gruppo Verde) in trasferta 94-93. Per i pugliesi, migliore in campo Smith con 32 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Parravicini (23+5+4) e La Torre (12+7 rimbalzi). Non bastano alla selezione universitaria i 19 punti di Sabin e la doppia doppia da 13 punti e 16 rimbalzi di Cain.

Chiusi (Gruppo Rosso) vince in casa di Monferrato (Gruppo Verde) 99-88. Sei giocatori in doppia cifra per gli ospiti. Heinonen e Tilghman i migliori con 16 punti a testa. Bene anche Jerkovic (13 punti+14 rimbalzi). Ai padroni di casa on bastano i 21 punti con 9 rimbalzi e 5 assist di Calvazara.

Trieste (Gruppo Rosso) passa 92-87 a Rieti (Gruppo Verde). Sono 24 per Ruzzier e 17 con 6 assist per Filloy. Rieti non approfitta dei 26 punti con 5 rimbalzi di Johnson.

Trapani (Gruppo Verde) batte Bologna (Gruppo Rosso) 81-69. Per i siciliani, bene Notae con 22 punti e 5 rimbalzi. Non bastano agli emiliani i 15 punti di Ogden e la doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi di Freeman.

Cento (Gruppo Rosso) sconfigge Treviglio (Gruppo Verde) sul suo parquet 82-67. Sponda Cento, 20 punti per Palumbo e 14 per Mitchell. In doppia cifra anche Bruttini e Mussini (10 a testa).

Rimini (Gruppo Rosso) la spunta all’overtime su Milano (Gruppo Verde) 86-82. Sono 26 con 7 rimbalzi e 4 assist per Marks e 15 con 9 rimbalzi per Johnson. Non bastano all’Urania i 20 punti di Amato e la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi (+6 assist) di Potts.

Cividale (Gruppo Rosso) piega Vigevano (Gruppo Verde) in trasferta 77-76. Per gli ospiti, bene Redivo (21 punti) e Dell’agnello (19 punti e 6 rimbalzi). Non bastano ai padroni di casa i 22 punti di Wideman.

Si chiude quindi la regular season ed è tempo quindi di verdetti finali. Nel Gruppo Rosso, Forlì (1ª), Bologna (2ª), Udine (3ª), Verona (4ª), Trieste (5ª), Rimini (6ª), Cividale (7ª) e Piacenza (8ª) ai playoff per la promozione in Serie A. Cento (9ª), Nardò (10ª) e Chiusi (11ª) ai playout. Orzinuovi (12ª) retrocessa. Nel Gruppo Verde, Trapani (1ª), Cantù (2ª), Rieti (3ª), Torino (4ª), Milano (5ª), Cremona (6ª), Treviglio (7ª) e Vigevano (8ª) ai playoff. Luiss (9ª), Agrigento (10ª) e Latina (11ª) ai playout. Monferrato (12ª) retrocessa.