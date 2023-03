GA Eagles-Waalwijk in ritardo: tutti gli aggiornamenti

Inizierà in ritardo la partita tra GA Eagles e Waalwijk, valida per la 25^ giornata di Eredivisie 2022/2023. Il calcio d’inizio dell’incontro in programma alle 20.00 al De Adelaarshorst di Deventer è stato infatti ritardato di 45 minuti per eccesso di neve sul terreno di gioco.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE?

UFFICIALE: Il match è stato rinviato a data da destinarsi.

