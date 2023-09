Harry Maguire bersagliato di sfottò, la madre sbotta: “Quello che sta subendo va oltre il calcio”

Harry Maguire è al centro di un’ondata di critiche e sfottò con pochi precedenti nella storia recente del calcio. Nelle ultime stagioni il suo rendimento non si è avvicinato alle aspettative maturate dopo il trasferimento record da 87 milioni di euro al Manchester United. Anzi, il centrale è stato spesso protagonista di errori tecnici e di posizione, l’ultimo dei quali nel match contro la Scozia a causa di uno sfortunato autogol con la nazionale inglese. Ad Hampden Park, Maguire, oltre alle critiche dei tifosi inglesi, ha dovuto gestire gli sfottò di quelli scozzesi che gli hanno riservato degli applausi ironici ad ogni tocco di palla. Una situazione che ha spinto anche il Ct Gareth Southgate a prendere le difese del suo giocatore e adesso è la madre del calciatore a prendere posizione: “Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che mio figlio riceve da alcuni fan, esperti e media è vergognoso e totalmente inaccettabile per qualsiasi percorso di vita, non importa qualcuno che lavora duramente per il club e la nazione”, si legge nel comunicato postato su Instagram . “Io ero lì in tribuna come al solito, non è accettabile quello che è stato creato per nulla. Capisco che nel mondo del calcio ci siano alti e bassi, aspetti positivi e negativi ma quello che Harry riceve va ben oltre il ‘calcio’. Per me vederlo passare quello che sta passando non va bene”.

E ancora: “Mi dispiacerebbe dover vedere altri genitori o giocatori affrontare una situazione simile in futuro, specialmente i giovani ragazzi e ragazze che sfondano le fila oggi. Harry ha un cuore enorme ed è un bene che sia mentalmente forte e possa gestirlo, ma anche altri potrebbero non esserne capaci. Non auguro a nessuno questo tipo di abuso”.