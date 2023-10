Guardiola risponde a Klopp: “Errare è umano, confido nel Var”

Il gol annullato a Luis Diaz in Tottenham-Liverpool, partita terminata 2-1 per gli Spurs, ha mandato su tutte le furie il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, che aveva addirittura invocato la ripetizione della partita. Sull’argomento, si è espresso l’allenatore dei Cityzens, Pep Guardiola, nella conferenza stampa odierna per la partita che vedrà i campioni in carica affrontare l’Arsenal: “L’avevo già detto prima della partita col Lipsia, errare è umano. L’errore va accettato. La speranza è che in futuro il VAR venga utilizzato meglio. È un attrezzatura introdotta per diminuire gli errori nel calcio. Confido nel VAR”.

Guardiola ha anche parlato delle situazioni di Rodri e De Brune e della rivalità coi Gunners: “La mancanza alla partita di Rodri è pesante, troveremo una soluzione. Kevin sta meglio, c’è la sta mettendo tutta per tornare il prima possibile. L’Arsenal è una grande squadra, la partita contro di loro all’Emirates è una delle più difficili dell’anno”.