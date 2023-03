Grecia, patron e vicepresidente Olympiakos puniti con 15 giorni di squalifica

Il patron dell’Olympiakos Vangelis Marinakis e il vicepresidente Kostas Karapappas sono stati puniti con una squalifica di 15 giorni dopo il loro ingresso in campo al termine del recente derby con il Panathinaikos, terminato come spesso accade tra le polemiche. Il motivo della squadra sta nel tono minaccioso e aggressivo usato in campo nelle proteste contro l’arbitro portoghese del derby, Joao Pinheiro.