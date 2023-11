Giappone, il Vissel Kobe vince la J-League per la prima volta nella sua storia

Con una giornata di anticipo il Vissel Kobe vince la J-League giapponese per la prima volta nella sua storia. La vittoria in casa per 2-1 sul Nagoya Grampus ha consentito al Vissel di accumulare un vantaggio di 4 punti sulla seconda in classifica, i campioni in carica dello Yokohama Marinos, che ieri non sono andati oltre un pareggio con il Niigata. Successo che arriva proprio nell’anno in cui il suo beniamino, Andres Iniesta, ha lasciato la squadra dopo 5 anni di militanza nella massima serie nipponica. Tra i protagonisti a guidare la squadra nella stagione che si sta per concluder, l’attaccante 33enne ex Werder Brema, Yuya Osako, escluso sorprendentemente dai Mondiali in Qatar, e oggi capocannoniere della J-League con 22 goal.