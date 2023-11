Juventus-Inter, Inzaghi in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Juventus-Inter in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. I nerazzurri affrontano i bianconeri nel derby d’Italia: in palio c’è la vetta della classifica e gli ospiti vogliono conservare, se non incrementare, il vantaggio. Attesa per seguire le parole dell’allenatore piacentino. Ad Appiano Gentile l’appuntamento è fissato alle ore 12.30 di sabato 25 novembre, diretta tv e streaming sul canale Youtube dei nerazzurri.

