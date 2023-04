Formazioni ufficiali Roma-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Roma-Udinese, match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. I giallorossi arrivano dalla sconfitta in casa del Feyernoord in Europa e dalle vittorie con Samp e Torino in campionato. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Monza. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti

Udinese: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success