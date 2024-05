Germania: il St. Pauli torna in Bundesliga dopo 13 anni

Il St. Pauli ha conquistato la promozione in Bundesliga dopo 13 anni di assenza grazie al successo in casa per 3-1 sull’Osnabrück, con doppietta di Afolayan e gol del capocannoniere del club Marcel Hartel. I pirati di Amburgo tornano dunque nella massima serie per la prima volta da quando era retrocesso nel 2011. Promosso anche un altro club del nord del paese, le ‘cicogne’ dell’Holstein Kiel, che ieri aveva ottenuto la prima promozione in Bundesliga della propria storia con il pareggio interno contro il Fortuna Duesseldorf, terzo in classifica. Oggi, invece, è toccato al St. Pauli. “È una gioia indescrivibile. Siamo stati in grado di restituire qualcosa ai tifosi per il loro incredibile sostegno – ha detto l’allenatore Fabian Huerzeler a Sky Deutschland -. Ed è anche il coronamento della nostra stagione“.

L’ex attaccante del Bolton e del West Ham Afolayan ha portato i padroni di casa in vantaggio dopo soli sette minuti e ha raddoppiato all’inizio del secondo tempo con un tap-in sul secondo palo. Hartel, di testa a 22 minuti dalla fine, ha poi segnato il suo 17esimo gol in campionato. Gol della bandiera di Lars Kehl, su rigore, per l’Osnabrück nei minuti di recupero. Ma già da prima della rete degli ospiti erano cominciati i festeggiamenti nello stadio Millerntor di St. Pauli, appena fuori dalla famigerata Reeperbahn della città. Noto per la sua bandiera del Jolly Roger, con teschio e ossa incrociate, e per l’identificazione con cause di sinistra e anche della comunità Lgbtq+, il St. Pauli ha una reputazione internazionale che va ben oltre i suoi successi sportivi, coprendo ambiti anche come la street art e la moda giovanile.

La promozione è arrivata sotto la guida di un allenatore di appena 31 anni, Fabian Huerzeler, subentrato poco prima di Natale nel 2022 con il club pericolosamente vicino alla zona retrocessione e che lui è stato capace di farlo risalire fino al quarto posto finale. Quest’anno è invece arrivata una promozione che provoca ancora più gioia ai tifosi se si considera che i rivali cittadini dell’Amburgo non sono riusciti, ancora una volta, a tornare nella massima serie. L’Amburgo è retrocesso per la prima volta nel 2017-18, ma non è riuscito a tornare in Bundesliga nelle sei stagioni successive. Attualmente è al quarto posto, e in questi anni di serie B è arrivato tre volte quarto e due volte terzo, e in questi ultimi casi ha perso i playoff promozione/retrocessione che si disputano ogni anno fra la terzultima della Bundesliga e la terza della Zweite Bundesliga.