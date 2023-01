Coppa di Francia, il sorteggio degli ottavi: verso Marsiglia-Psg

E’ stato effettuato quest’oggi il sorteggio per gli ottavi di finale della Coppa di Francia, in programma il 7 e 8 febbraio. Già ufficiali le sfide tra Lione-Lille, Tolosa-Reims, Lorient-Lens e Angers-Nantes mentre l’Auxerre se la vedrà col Rodez, che milita nella B francese. In attesa invece l’accoppiamento del Marsiglia, che sfiderà la vincitrice di Psg-Pays de Cassel Lione. Questi gli accoppiamenti: Marsiglia – Psg/Pays de Cassel, Lione-Lille, Tolosa-Reims, Lorient-Lens Angers, Nantes-Paris FC , Annecy Vierzon- Grenoble, Auxerre-Rodez.