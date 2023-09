Francia, RMC Sport: “Calciatore del Nizza minaccia il suicidio su un viadotto dell’Autostrada A8”

Momenti di paura e apprensione in Francia, dove un calciatore del Nizza starebbe attualmente minacciando di suicidarsi sul viadotto Magnan (a circa 100 metri di altezza) sull’autostrada A8. Questo è quanto riportato da RMC Sport. Il calciatore, che secondo quanto riferito dovrebbe essere Alexis Beka Beka, si è fermato sulla corsia d’emergenza e ha minacciato di saltare nel vuoto. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le trattative mentre è stato impegnato anche un gruppo di intervento per situazioni pericolose. Il club, che ha annullato tutte le operazioni previste per la giornata, ha invece mandato il suo psicologo a negoziare.