Basket, Qualificazioni Champions League 2023/2024: Varese si ferma in semifinale, Cholet vince 96-88

L’Openjobmetis Varese viene sconfitta da Cholet mediante il punteggio di 88-96nel match valevole per la semifinale delle qualificazioni della Champions League 2023/2024 di basket. La corsa del club lombardo, dunque, si ferma prima dell’accesso all’ultimo atto di questa fase, mentre la compagine transalpina avanza e attende la vincete di Brindisi-Den Bosch.

VARESE-CHOLET 88-96 (22-25, 22-24, 34-23, 10-24)

A realizzare i primi punti della sfida ci pensa Blakes con una grande tripla che muove la retina, ma dall’altra parte McDermott risponde con la stessa moneta lanciando un chiaro segnale agli avversari. Le triple di Salaun consentono alla compagine francese di mettere la testa avanti, ma la squadra lombarda riesce a restare aggrappata grazie ad uno scatenato McDermott, chiudendo il primo quarto sul 22-25. Nel secondo parziale è sempre lo Cholet a rimanere in vantaggio, mentre Varese è costretta ad inseguire, riportandosi ad una sola lunghezza di distanza. Gli ultimi secondi del primo tempo, però, sorridono ai transalpini che vanno a riposo sul 44-49.

Nella ripresa Varese, nonostante una tripla di Hruban, parte con il piede giusto e si ricongiunge con i rivali, ma questi ultimi sembra ancora una volta più in palla: Campbell sale in cattedra e mette a segno diversi tiri da tre. L’inerzia della gara, però, volge a favore dei biancorossi che, con il solito McDermott e un sontuoso Hanlan, ribaltano tutto volando a +6 al termine del terzo quarto (78-72). Negli ultimi dieci minuti di gioco che il prepotente ritorno di Cholet, che si affida ancora una volta a Campbell per completare la rimonta e portare a casa il successo mediante il definitivo punteggio di