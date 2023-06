Francia, la Direzione Tecnica Arbitri: “L’83% di errori chiari corretti dal Var”

Tempo di bilanci sul Var in Francia, dopo quella che è stata la quinta stagione consecutiva con il monitor a bordo campo. La Direzione Tecnica degli Arbitri (DTA) offre quindi i numeri sul rendimento dell’annata conclusa da poco: “C’è stato l’83% di errori chiari corretti dal VAR su un totale di 138 decisioni errate sul campo”. Lo strumento è intervenuto 3,3 volte a partita, impiegando, secondo i dati della Direzione Arbitrale, in media 101 secondi per decidere (contro i 104 secondi della scorsa stagione). I rigori assegnati dopo l’intervento del Var sono 34, mentre 11 sono quelli cancellati. Per quanto riguarda i gol, 32 di questi sono stati annullati. Diciannove invece le reti convalidate.