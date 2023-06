Atp Halle 2023: Sonego batte in tre set Karatsev e approda al secondo turno, out Vavassori

Lorenzo Sonego sconfigge in tre set Aslan Karatsev e strappa il pass per il secondo turno del torneo ATP 500 di Halle 2023 (erba). Esordio tutt’altro che agevole per l’azzurro, che ha sofferto in alcuni tratti del match ma è stato bravo a non disunirsi e a spuntarla con il punteggio finale di 6-2 3-6 6-2. Niente da fare invece per Karatsev, ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios, ma costretto ad arrendersi dopo 1h56′. Sonego vola dunque al secondo turno ed attende il vincente del match Sinner-Gasquet.

CRONACA – Ottima partenza dell’azzurro, che conquista il break in apertura ed è bravo a consolidarlo annullando tre palle break nel game seguente. Karatsev si sblocca ma non riesce ad impensierire il torinese nei turni di risposta, anzi nel finale di set finisce per perdere nuovamente la battuta. Sonego, di contro, continua a servire davvero bene e, senza correre rischi, prevale per 6-3.

Più equilibrata la seconda frazione, in cui i game spesso finiscono ai vantaggi ma per oltre metà set non c’è ombra di palle break. Purtroppo per Sonego, il primo a procurarsene è Karatsev, il quale gli strappa il servizio nell’ottavo gioco e va a servire per il set. Qui Lorenzo si guadagna due chance per l’immediato contro break, ma non riesce ad approfittarne e perde la frazione per 6-3.

Si va dunque al terzo e decisivo set, dove parte meglio Sonego, bravo a ottenere il break in avvio. Il russo non resta a guardare e se lo riprende, ma a sua volta poco dopo perde nuovamente il servizio e finisce sotto 4-1. Il match appare ormai compromesso e i due turni di servizio a zero per l’azzurro sembrano ribadirlo. Karatsev prova a stringere i denti, ma finisce per cedere un’altra volta il servizio (3 su 4 in questo set) e cede il passo a Sonego.

Eliminato invece Andrea Vavassori, ripescato all’ultimo come lucky loser in virtù del forfait di Daniel Altmaier, anche lui lucky loser. L’azzurro si è arreso per 6-3 6-4 al più quotato Roberto Bautista Agut, ottava forza del seeding.