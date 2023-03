Formazioni ufficiali Stoccarda-Bayern Monaco, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Stoccarda-Bayern Monaco, sfida valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Per tenere il passo di questo Borussia Dortmund che non accenna a fermarsi bisogna vincere, ed è proprio quello che proveranno a fare i bavaresi, impegnati alla Mercedes-Benz Arena contro uno Stoccarda in difficoltà e a caccia di punti salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di sabato 4 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI STOCCARDA-BAYERN MONACO

