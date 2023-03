GP Bahrain 2023, niente ultimo tentativo per Leclerc nel Q3: “Volevamo avere gomma nuova per la gara”

Colpo di scena a pochi minuti dal termine del Q3 nelle qualifiche del GP di Bahrain, appuntamento che apre il Mondiale 2023 di F1. Charles Leclerc infatti è sceso dalla sua Ferrari, non provando così un ultimo tentativo per migliorare il suo crono. In quel momento il monegasco si trovava in seconda posizione, che gli è poi stata soffiata dalla Red Bull di Sergio Perez nell’ultimo giro. Leclerc dovrà accontentarsi della terza piazza in griglia, accanto al compagno di scuderia Carlos Sainz, mentre la prima fila sarà tutta Red Bull. Le motivazioni le ha spiegate il pilota in prima persona: “No, non abbiamo avuto alcun problema. Sul passo gara siamo un po’ indietro e per questo pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi ma con gomma nuova piuttosto che in prima fila ma con gomma usata”, spiega.

Leclerc si dichiara soddisfatto della prestazione della sua monoposto: “Eravamo in lotta per la pole position e sinceramente non me l’aspettavo. Invece siamo riusciti a recuperare il passo. Come detto però, sul passo gara siamo ancora più indietro. Non so se avere un set in più di gomme nuove possa cambiare l’intero quadro domani, ma di certo ci aiuterà. La direzione è quella giusta”.