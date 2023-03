Formazioni ufficiali Southampton-Tottenham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Southampton e Tottenham, sfida valida per la ventottesima giornata di Premier League 2022/2023. La squadra allenata da Antonio Conte deve iniziare seriamente a guardarsi alle spalle in classifica, con il Newcastle che dopo la vittoria nell’anticipo si è portato ad un solo punto di distanza e con una partita in meno da giocare. Attualmente quarto in classifica, il Tottenham rischia di scivolare fuori dalle prime quattro se non dovesse cambiare marcia in questo finale di Premier. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SOUTHAMPTON-TOTTENHAM

SOUTHAMPTON: in attesa

TOTTENHAM: in attesa