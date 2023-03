Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: vince Klaebo, Pellegrino chiude terzo

Johannes Klaebo vince la sprint maschile di Falun, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022/2023. Il norvegese ha chiuso in 2:52.73, davanti al connazionale Valnes e all’azzurro Federico Pellegrino. L’italiano ha chiuso in 2:53.91, con 1.18 di ritardo dalla testa.

Tra le donne successo di Kristine Stavaas Skistad, che ha terminato la finale in 2:55.6. Dietro di lei le due svedesi Sundling e Dahlqvist, la prima con tre centesimi di ritardo e la seconda con cinque secondi troppo dalla testa. Chiudono la classifica in ordine, Faehndrich, Myhre e Myhrvold.