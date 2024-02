Formazioni ufficiali PSG-Lille, Ligue 1 2023/2024

Le formazioni ufficiali di PSG-Lille, match valevole per la ventunesima giornata di Ligue 1 2023/2024. A Parigi in queste settimane probabilmente si parla più di Mbappé, anche perché in classifica la squadra di Luis Enrique ha ben 8 punti di vantaggio sul nizza secondo in classifica. Match comunque insidioso questa sera, contro un Lille in striscia utile e che punta un posto in Champions. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-2-3-1): Navas; Mukiele, Pereira, Beraldo, Lucas Hernandez; Ugarte, Fabian Ruiz; Dembélé, Asensio, Kolo Muani; Ramos. Allenatore: Luis Enrique.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Yoro, Ribeiro, Ismaily; Bentaleb, André; Zhegrova, Gomes, G.Gudmundsson; Yazici. Allenatore: Fonseca.