Basket: Pozzecco ospite da Fazio a Che tempo che fa

Il CT della Nazionale Italiana Gianmarco Pozzecco sarà ospite domani domenica 11 febbraio del programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio e in onda sul canale NOVE. Nella trasmissione sarà anche esposta la Coppa Italia che verrà assegnata la prossima settimana nella Frecciarossa Final Eight. Proprio l’evento che scatta mercoledì 14 febbraio a Torino sarà tra gli argomenti trattati con Pozzecco, insieme alle imminenti due gare di qualificazione a EuroBasket 2025 e al Preolimpico che vedrà la nostra Nazionale impegnata in Portorico dal 2 al 7 luglio. Pozzecco sarà anche protagonista con altri grandi campioni del nostro basket giovedì sera 15 febbraio alla Inalpi Arena nell’intervallo tra le due gare dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight.