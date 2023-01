Formazioni ufficiali Pays de Cassel-Psg, Coppa di Francia 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pays de Cassel e Psg, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Contro una compagine di dilettanti, militante in sesta divisione, sarà l’occasione per Galtier di concedere minutaggio a chi nel corso della prima parte di stagione ha avuto meno opportunità di scendere in campo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 23 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PAYS DE CASSEL-PSG

PAYS DE CASSEL: Samson, Bogdanski, Boudjema, Bruneel, Leclerc, Leganase, Rapaille, Sane, Santrain, Thoor, Zmijak.

PSG: Navas, Pembele, Ramos, Danilo, Mendes, Vitinha, Sanches, Soler, Neymar, Ekitike, Mbappe.