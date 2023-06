Formazioni ufficiali Manchester City-Manchester United: FA Cup 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Manchester United, finale di FA Cup 2022/2023. Fischio d’inizio in programma alle 16:00 di sabato 3 giugno nella cornice di Wembley. Un derby tutto da seguire: Ten Hag cerca il secondo trofeo con i Red Devils, Guardiola invece vuole collezionare un altro tassello per il Treble in vista della finale di Champions League. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester City: in attesa

Manchester United: in attesa