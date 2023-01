Formazioni ufficiali Lipsia-Bayern Monaco: Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lipsia-Bayern Monaco, match valido per la sedicesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Dopo oltre due mesi di stop, finalmente ritorna il campionato tedesco, che offre subito una sfida interessante. I bavaresi faranno infatti visita al Lipsia, in una sfida tra prima e terza forza del campionato nonché tra due squadre che hanno una striscia aperta di vittorie consecutive. I ragazzi di Nagelsmann scenderanno in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare gli avversari. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:30.

Le formazioni ufficiali di Lipsia-Bayern Monaco

Lipsia: Blaswich, Simakan, Orban, Olmo, Forsberg, Szboszlai, Silva, Halstenberg, Schlager, Laimer, Gvardiol

Bayern Monaco: Upamecano, de Ligt, Pavard, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Sané, Coman, Choupo-Moting, Davies, Musiala.