Formazioni ufficiali Lens-PSG, Ligue 1 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lens e PSG, sfida valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 2023/2024. Con le sconfitte di Nizza e Monaco, i parigini hanno una ghiotta occasione per consolidare la propria leadership e mettere ancora più in ghiaccio il titolo nonostante la stagione sia ancora lunga. Guai però a sottovalutare la trasferta contro il Lens, squadra ostica che venderà cara la pelle. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LILLA-PSG

LENS: In attesa

PSG: In attesa