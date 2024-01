Basket, Serie A1 2023/2024: Venezia ne fa 100 a Varese, ok Brescia su Treviso

Prosegue la regular season di Serie A1 di basket 2023/2024 con la 16ª giornata. Venezia batte in scioltezza Varese in trasferta 103-92. Match mai in discussione con la Reyer che ha toccato più volte i 20 punti di vantaggio. Bene Simms con 20 punti in 23 minuti sul parquet. Sono 16 per Wiltjer e 13 per Tucker. 6 punti e 7 assist per Marco Spissu. Sponda Openjobmetis Mannion ultimo a mollare con 21 punti e 9 assist. 20 e 4 assist per Hanlan e 19 per Brown. Venezia torna al successo dopo il ko interno con Napoli, mentre si ferma la striscia di tre vittorie consecutive in campionato di Varese. Brescia vince 88-67 in casa contro Treviso. Dopo un primo tempo finito in svantaggio dalla Germani, la squadra di Vitucci spegne la luce e subisce un pesantissimo 33-9 nel terzo quarto, che chiude la partita con 10 minuti d’anticipo. Sono 16 con 2 assist per il solito Amedeo Della Valle. Bene anche Burnell, 14 punti e 6 assist, e Gabriel, 12 punti. Non bastano alla Nutribullet i 39 punti combinati da Olisevicius e Robinson. Brescia si conferma prima inseguitrice della capolista Venezia.