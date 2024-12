Therese Johaug domina la 20 km femminile di skiathlon a Lillehammer, valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci di fondo, e bissa il successo nella 10 km a skating. Vittoria numero 84 in carriera per la norvegese, che rifila ben 42 secondi di vantaggio alla seconda classificata, Heidi Weng, e 43 all’americana Jessie Diggins. Completano la top 5 la svedese Ebba Andersson e la norvegese Astrid Slind. Per quanto riguarda i colori azzurri, invece, Caterina Ganz e Anna Comarella sfiorano l’ingresso tra le prime 20: Ganz è 21^ a 3’07″5, Comarella è 22^ a 3’16″7. Lontanissima invece Francesca Franchi, 48^ a 8’58” dalla vetta.