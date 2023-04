Formazioni ufficiali Everton-Tottenham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Everton-Tottenham, sfida valida per la ventinovesima giornata di Premier League 2022/2023. Nella prima senza Conte, gli Spurs fanno visita ai Toffees in un match meno agevole di quello che può sembrare. Kane e compagni hanno bisogno di punti in ottica quarto posto, mentre i padroni di casa sono in piena zona retrocessione e vogliono allontanarsi al più presto. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di lunedì 3 aprile, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI EVERTON-TOTTENHAM

EVERTON: In attesa

TOTTENHAM: In attesa