Formazioni ufficiali Chelsea-Wolves, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Wolves, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Premier League 2023/2024. I Blues scendono in campo per conquistare la sesta vittoria consecutiva in casa nella massima serie e provare a migliorare la decima posizione. I Wolves, undicesimi in classifica, vogliono invece provare a superare gli avversari e guadagnare posizioni. Calcio d’inizio fissato per le ore 15.00 di domenica 4 febbraio. Chi si aggiudicherà la vittoria? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-WOLVES

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Thiago Silva, Disasi, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernandez; Nkunku, Gallagher, Sterling; Palmer. Allenatore: Pochettino

WOLVES (3-4-2-1): Sa; Kilman, Dawson, Toti Gomes; Semedo, Lemina, Joao Gomes, Ait Nouri; Sarabia, Cunha; Neto. Allenatore: O’Neil